Certo, un rigore non cancella il passato, fatto di troppe prestazioni deludenti, ma può essere una svolta nella fiducia e un punto di ripartenza per Federico Bernardeschi. Il suo sorriso colpisce, così come aveva colpito la decisione e la sicurezza del ct Mancini al momento della convocazione in Nazionale per l'Europeo. Era entrato in campo solo nel secondo tempo supplementare, ma si è presentato sereno sul dischetto e ha segnato in maniera spettacolare: roba per giocatori veri.Nell'Italia c'è, ma il posto nella Juve dovrà conquistarselo, ancora.Come scrive calciomercato.com, saputo del ritorno di Max Allegriha tirato un bel sospiro di sollievo. In ogni caso resta in vendita, perché a un solo anno dalla scadenza del contratto serve una decisione chiara. Anche se lui non ha mai cambiato idea, vuole restare. La Juve monetizzerebbe volentieri e perciò un confronto si renderà necessario al termine dell'Europeo. Di lui si deve occupare Mino Raiola, con il mercato che per ora non porta proposte in grado di convincere Bernardeschi a lasciare Torino.