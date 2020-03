4









Si muovono le fasce, eccome se lo fanno. Sotto gli occhi e il placet silenzioso di Maurizio Sarri, che ora vuole un terzino. E per la precisione, uno mancino. Di piede sinistro. prima idea è Emerson Palmieri, che ha iniziato da titolare al Chelsea e poi s'è fatto rimontare da Marcos Alonso. Con Sarri c'è un gran rapporto e l'ex romanista è uno dei pupilli di Paratici. Non solo: anche Mancini gli ha consigliato di tornare in Italia, così da avvicinargli sempre più la possibilità dell'Europeo.



GLI ALTRI NOMI - Intanto, avanza anche la candidatura di Hakimi. Il marocchino, 22 anni, concluderà i due anni di prestito al Borussia Dortmund dove ha fatto il salto di qualità. Ci pensa anche l'Inter, mentre è improbabile che rimanga al Bernabeu senza un posto certo da titolare. Juve, se ci sei, batti un colpo.