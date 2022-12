Da bambini, quando ci si fionda senza pensarci due volte sotto l’albero di Natale, a molti tifosi dellasarà capitato di scartare una maglia bianconera con dietro il nome di Alessandro. La storia si ripete, o quantomeno potrebbe ripetersi, è questo sicuramente l’augurio dei tifosi che questa volta si aspettano un regalo dalla nuovaQuale nome migliore per ricompattare un ambiente ancora scosso da quanto successo dal 28 novembre in poi? Probabilmente nessuno, solo lui, che ha scritto importanti pagine di storia in bianconero. E poi, appare perfetto per andare a ricoprire quello slot di juventinità, di collante tra uffici e campo, che precedentemente era occupato da Pavel. Il noto video pubblicato dalla Juventus durante la tournée statunitense, con i due protagonisti, oggi più che mai sa di passaggio di consegne. Uno pensava al ritorno in Repubblica Ceca, l’altro a tornare in Italia:Inoltre, e non è questo aspetto da sottovalutare, l’entrata in dirigenza di, magari con il ruolo di vicepresidente, certificherebbe una volta di più la solidità e la bontà del nuovo corso Juve. E’ lui una delle prime scelte di colui che coprirà la carica di presidente, Gianluca; nel frattempo, però, la priorità è costruire un CdA che possa rispondere agli attacchi giudiziari che arrivano da più fronti.