Caro Babbo Natale, così iniziano la maggior parte delle letterine dei bambini. Chissà come inizia quella di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero sotto l'albero ha la certezza di trovare tre giocatori. Si tratta di Federico Chiesa, Angel Di Maria e Paul Pogba. Tre giocatori che nella prima parte di stagione non sono stati a disposizione del tecnico livornese ma che ora torneranno. Sono di certo loro i primi tre grandi acquisti della rosa bianconera su cui Max potrà contare per continuare ad inseguire gli obiettivi. Nonostante la Champions League sia ormai sfumata la Vecchia Signora è ancora in corsa in campionato, Coppa Italia ed Europa League. In gallery il focus su tre acquisti e sulla Juventus ideale disegnata da Max.