Lo ha dimostrato nella passata stagione Fabio, lo stesso stanno facendo Matias, Nicolòe Samuel. Sì, la Vecchia Signora veste la linea verde e per i giovani c’è sempre più spazio, anche nella Prima squadra diNon è retorica e va sottolineato ulteriormente: sul settore giovanile lanegli ultimi anni ha investito tanto, ha lavorato ottimamente e ora, cestino alla mano, raccoglie i frutti, per servirli nella tavola imbandita per Natale. Tra test amichevoli e toppe da mettere per rimediare alla costante emergenza infortuni, sono diversi i calciatori che si stanno affacciando alla Prima squadra e che, nella seconda parte di stagione, possono ritagliarsi un ruolo da protagonisti.