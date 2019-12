Cinque nomi per un regalo di Natale che renda felice i tifosi della Juventus nel prossimo mercato, che prende il via il prossimo 2 di gennaio. A Natale sognare non costa nulla, per questo abbiamo raccolto cinque delle trattative più calde e intriganti del momento per capire quale sia il "dono" più gradito per tutti i bianconeri.



Ci sono tanti nomi di altissima qualità nel mirino della Juventus, per il mercato tra gennaio e giugno. Poi, ci sono anche i nomi, meno eclatanti ma forse anche più necessari, che farebbero comodo e non poco nella rosa di Maurizio Sarri. Tra questi spicca Thomas Meunier, obiettivo di vecchia data di Fabio Paratici, che oggi è di nuovo tra i più probabili per rinforzare la fascia destra bianconera. In stagione sono 16 le sue presenze al Paris Saint-Germain, con 1.233 minuti collezionati tra tutte le competizioni. Un numero importante, ma che non ha spento le voci di mercato che lo riguardano.



L'AFFARE - Già perché Meunier è in scadenza di contratto con il PSG e le possibilità che lasci l'ombra della Tour Eiffel a giugno si fanno sempre più alte. La Juventus, però, potrebbe anticipare i tempi già a gennaio, soprattutto nel caso in cui il club francese dovesse proseguire con successo il proprio pressing per Mattia De Sciglio, pupillo del direttore sportivo Leonardo. Un affare low cost, senza l'entusiasmo degli altri cui è accostato il club bianconero, ma fondamentale per Sarri e per la rosa, che al momento conta soltanto tre terzini di ruolo. Meunier, insomma, non è un colpo da sottovalutare.