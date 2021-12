Cinque nomi per un regalo di Natale che renda felice i tifosi della Juventus nel prossimo mercato, che prende il via il prossimo 3 gennaio. A Natale sognare non costa nulla, per questo abbiamo raccolto cinque delle trattative più calde e intriganti del momento per capire quale sia il "dono" più gradito per tutti i bianconeri.​Soprattutto a Natale. Basta poco, davvero poco, per sognare e forse ancora meno per poter provare a chiudere un colpo che da sempre infiamma gli animi bianconeri.con la maglia della, una cartolina che non ha tempo. Ha rotto da tempo i rapporti con il, che ha lanciato l'ennesimo ultimatum al francese, chiedendo di fare chiarezza e di dire se il rinnovo sia uno scenario ormai archiviato o se ci sia del margine per una trattativa. In caso di rifiuto, secondo ESPN lo United sarebbe disposto a cederlo già a gennaio. La Juventus resta alla finestra, consapevole di non avere grande margine dal punto di vista economico.Mino Raiola, che di Pogba è il procuratore, nelle scorse settimane ha dichiarato a Sport 1 che per Pogba "ci sono tante offerte per lui, anche quella per il prolungamento di contratto, ma vedremo cosa è meglio per lui. Bayern? È l'unico che potrebbe permetterselo, ma penso che ne sapremo di più tra un paio di mesi".Sognare, soprattutto a Natale, è gratis. E sempre gratis la Juve, forse, Pogba potrebbe provare a convincerlo la prossima estate, quando non ci sarà da pagare alcun cartellino al Manchester United. Come successo nel, con gli stessi club coinvolti. Il francese guadagna 15 milioni di euro: per riuscire ad avvicinarsi il più possibile a quella cifra occorrerà innanzitutto fare cassa e spazio a Pogba, cedendo quei centrocampisti in esubero (come Rabiot e Ramsey, su tutti). Senza dimenticare il decreto Crescita, che potrebbe dare una mano alla Juve per riportare a casa Pogba: in fondo è già stato d'aiuto per regalare ai tifosi Cristiano Ronaldo e De Ligt.GLI ALTRI POSSIBILI REGALI