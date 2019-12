Cinque nomi per un regalo di Natale che renda felice i tifosi della Juventus nel prossimo mercato, che prende il via il prossimo 2 di gennaio. A Natale sognare non costa nulla, per questo abbiamo raccolto cinque delle trattative più calde e intriganti del momento per capire quale sia il "dono" più gradito per tutti i bianconeri.



Nessun centrocampista tra quelli che militano attualmente in Serie A sembra poter avere un futuro più brillante davanti a sé rispetto a Sandro Tonali. Nelle prime 17 partite di Serie A giocate da questo talento classe 2000 si sono intravisti tutti i motivi per i quali è stato eletto a "nuovo Pirlo" fin dai primi tempi con la maglia del Brescia. Il paragone non conviene a nessuno, soprattutto alla tranquillità del ragazzo, ma è evidente che il futuro del centrocampo azzurro è tra le sue mani, se riuscirà a confermarsi come in questi primi scampoli di grande calcio in carriera.



L'AFFARE - E il suo prezzo continua a salire: il presidente Massimo Cellino ha ormai superato la soglia dei 40 milioni di euro e le concorrenti sono sempre più agguerrite. La Juventus da tempo medita il colpo e può arrivare a Tonali già in questo mercato di gennaio, senza aspettare che in estate si scateni l'asta tra Serie A e grandi d'Europa. Già perché in Italia c'è la fila da tempo: da Inter e Milan a Fiorentina e Roma, passando per il Napoli. Anche Atletico Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain, però, hanno avviato i contatti per il talento classe 2000, in scadenza di contratto il 30 giugno del 2021. Difficilmente, però, arriverà a onorarlo.