Cinque nomi per un regalo di Natale che renda felice i tifosi della Juventus nel prossimo mercato, che prende il via il prossimo 3 gennaio. A Natale sognare non costa nulla, per questo abbiamo raccolto cinque delle trattative più calde e intriganti del momento per capire quale sia il "dono" più gradito per tutti i bianconeri.



Regalo in serbo. Se c'è qualcosa che desiderano i tifosi della Juventus è un centravanti sotto l'albero di Natale. L'attacco, in questo girone di andata, è stato un flop 27 reti in 19 partite sono troppo poche per un club come quello bianconero, che ogni anno deve puntare a vincere. La società sta sondando diversi profili, ma il più gradito ai supporter sarebbe sicuramente quello di Dusan Vlahovic, l'attaccante più prolifico del 2021.



SENZA FRETTA - ​Vlahovic ha il contratto in scadenza a giugno 2023, quindi riuscire a portarlo via da Firenze a stagione in corso non sarà semplice. Rocco Commisso sa che perderà il calciatore, magari addirittura a zero, ma la volontà di lasciarlo a disposizione di Vincenzo Italiano per provare a tornare in Europa è tanta. Al momento la Juventus non avrebbe nemmeno la liquidità per poter partecipare a un'asta a gennaio, quindi sotto sotto potrebbe sperare nella voglia della Fiorentina di temporeggiare, per andare all'assalto - eventualmente - a giugno. ASTA - Il problema della Juventus è che se la prossima estate potrebbe avere la forza economica per arrivare a Vlahovic, il serbo classe 2000 fa gola a mezza Europa già in questa finestra di mercato. Sul giocatore ci sarebbero almeno Arsenal, Tottenham, Manchester City e Atletico Madrid, pronte a darsi battaglia a suon di milioni di euro, dando vita a un'asta che, se partisse tra una settimana, vedrebbe necessariamente assente la Juve.



REGALO DI NATALE - Insomma, lo scenario meno in salita che può far comodo alla Juventus è che Vlahovic resti a Firenze fino a fine stagione e che, nel frattempo, la dirigenza bianconera riesca a piazzare gli esuberi e i giocatori con gli ingaggi più alti, per provare a regalare ai tifosi una macchina da gol. Sognare, in fondo, non costa nulla. Soprattutto a Natale.

GLI ALTRI POSSIBILI REGALI

