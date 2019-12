Cinque nomi per un regalo di Natale che renda felice i tifosi della Juventus nel prossimo mercato, che prende il via il prossimo 2 di gennaio. A Natale sognare non costa nulla, per questo abbiamo raccolto cinque delle trattative più calde e intriganti del momento per capire quale sia il "dono" più gradito per tutti i bianconeri.



Erling Haaland è il giovane attaccante più ambito d'Europa. Non potrebbe essere altrimenti, guardando ai suoi numeri in stagione: 28 gol in 22 partite giocate con il suo Salisburgo, di cui ben 8 in 6 sfide nei gironi di Champions League. Il tutto a soli 19 anni d'età. Non è un caso che la Juventus si sia mossa per lui fin da subito. Addirittura in anticipo rispetto a chiunque, lo scorso gennaio, per portarlo a Torino per soli 4 milioni di euro. Haaland, però, ha preferito giocare ed è rimasto in Austria e ora la strada dei bianconeri verso il suo acquisto si è complicata.



L'AFFARE - Haaland, però, resta in prima fila nella lista degli obiettivi di Fabio Paratici. Le ultime indiscrezioni vogliono la Juventus in prima fila per il suo acquisto, forzando la clausola rescissoria da 30 milioni di euro che ha a contratto e sfruttando la corsia preferenziale con l'agente Mino Raiola. La concorrenza, però, non manca: dal Milan in Serie A alle grandi di Premier League, con il Manchester United in prima fila, fino alla pazza idea Real Madrid e a Borussia Dortmund e Lipsia in Bundesliga. I bianconeri lo vogliono, la palla passa ad Haaland per la decisione definitiva, tra gennaio e giugno.