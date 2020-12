2









Il tempo di scartare i regali e farsi gli auguri. Un brindisi e via, testa al campionato. Il 3 gennaio si riparte con Juve-Udinese, ma il telefono di Fabio Paratici è già caldissimo per il mercato. Le priorità del CFO bianconero in entrata per gennaio sono tre: un terzino sinistro, un centrocampista centrale e un attaccante.



TERZINO - Il terzino la Juve lo sta cercando da un anno, perché da quella parte, ad oggi, le uniche alternative ad Alex Sandro sono il classe '99 Frabotta appena promosso dall'Under 23 e il brasiliano Danilo, adattato in un ruolo non suo. Pirlo vuole un esterno di fascia proprio con le caratteristiche di Sandro e Cuadrado, capace di fare la fascia su e giù senza sosta.



CENTROCAMPISTA - In mezzo al campo serve un rinforzo "di qualità" come ha chiesto più di una volta Pirlo. L'allenatore lo chiede da quando è arrivato, ha fatto i primi mesi di campionato senza un vero e proprio regista risolvendo il problema con la rotazione dei quattro centrali in quel ruolo. Non è da considerare Sami Khedira, in uscita dalla Juve e da piazzare già a gennaio. ATTACCANTE - Lì davanti la coperta è troppo corta. Pirlo ha bisogno di una quarta punta per completare il reparto con Morata, Ronaldo e Dybala. Un attaccante che non si lamenti se dovesse giocare poco - difficile trovare tanto spazio con Alvaro e Cristiano, per informazioni chiedere a Dybala - ma che sia pronto a scendere in campo in caso di necessità.



