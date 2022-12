Il dossier è lì, sempre aperto, senza possibilità di chiusura. Un file lunghissimo, dove si continuano ad aggiungere caselle. Parliamo dell’emergenza infortuni in casa Juve, un problema che la squadra bianconera si trascina dalla passata stagione e che, inevitabilmente, ha condizionato l'andamento della squadra in campo.. Una lista lunghissima, composta da calciatori giovani e meno giovani, predisposti o all’apparenza inossidabili. Tutti questi, nel corso della prima parte di stagione, si sono fermati per un problema fisico, di natura muscolare o traumatica. Certo, di mezzo c’è stata anche la sfortuna, ma oltre a questo appare evidente una gestione non ottimale di alcuni casi e un effetto valanga. La concentrazione di tanti calciatori infortunati, ha costretto altri a fare gli straordinari e a forzare situazioni di pericolo: si pensi ae alla sua pubalgia, per esempio.. Un bel regalo di Natale per Massimilianoche, troppo spesso, si è ritrovato obbligato nelle scelte di formazione. Partiamo proprio da qui:. Aumentare le scelte, soprattutto sui binari esterni dovehanno fatto gli straordinari, aumenterebbe le rotazioni e, di conseguenza, diminuirebbe il rischio di sovraccaricare la muscolatura. Oltre a questo, è sempre da sottolineare il ruolo di Giovanni, Head of Performance della Juventus. Dopo la disfatta di Haifa, proprio a lui sono stati dati più poteri nella gestione della preparazione atletica della squadra. Sono aumentati i carichi, le doppie sedute, e in questa fase di stop all’interno della Continassa si sta svolgendo una sorta di preparazione bis. Un lavoro scientifico, il suo insieme allo staff bianconero, per aumentare la condizione senza andare incontro a rischi.