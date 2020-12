4







di Cristiano Corbo

Le prossime mosse non sono solo quelle più importanti, ma anche quelle decisive. Paulo Dybala e la Juventus ora si trovano a un bivio: rinnovarsi l'amore, dunque venirsi incontro per un accordo, oppure decidere che è stato tanto bello da doversi separare. Sono le settimane cruciali, quelle della nuova attesa di Jorge Antun, agente dell'argentino. Atteso in Italia dal prossimo gennaio per mettere per portare avanti una trattativa complicatissima. Ecco, sarebbe il regalo di Natale perfetto, nella sua essenza e nel suo significato. Cosa c'è di più conciliante di un amore che ritorna a vivere così forte?



IL PUNTO - A prescindere da ogni tappa, concreta o soltanto chiacchierata, Paulo si trova oggi in una posizione per nulla facile: una prima proposta gli è arrivata ed è stata immediatamente rispedita al mittente. Troppo bassa, la dimostrazione della Juventus, alla quale Dybala chiede non solo uno stipendio "da top 20 europeo", ma anche un ruolo di primissimo piano dentro e fuori dal campo. Si attende una conclusione, fondamentalmente. In un senso o nell'altro, purché... non se ne parli. E il vero passo in avanti sarebbe proprio questo: evitare ogni chiacchiericcio, ogni discussione, ogni distrazione più pura.