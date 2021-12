Cinque nomi per un regalo di Natale che renda felice i tifosi della Juventus nel prossimo mercato, che prende il via il prossimo 3 gennaio. A Natale sognare non costa nulla, per questo abbiamo raccolto cinque delle trattative più calde e intriganti del momento per capire quale sia il "dono" più gradito per tutti i bianconeri.​



Le prossime mosse non sono solo quelle più importanti, ma anche quelle decisive. Paulo Dybala e la Juventus ora si trovano a un bivio: rinnovarsi l'amore, dunque venirsi incontro per un accordo, oppure decidere che è stato tanto bello da doversi separare. Sono le settimane cruciali, quelle della nuova attesa di Jorge Antun, agente dell'argentino. Era atteso in Italia prima di Natale, è arrivato a Torino, ma è tornato in Argentina senza chiudere la trattativa che si trascina ormai da un anno. Sarebbe il regalo di Natale perfetto, nella sua essenza e nel suo significato. Cosa c'è di più conciliante di un amore che ritorna a vivere così forte?



IL PUNTO - Rispetto a un anno fa, la posizione di Dybala è decisamente più chiara. Vuole restare a Torino, il club è sostanzialmente d'accordo sulla cifra richiesta (10 milioni di euro a stagione, bonus compresi), ma la firma ancora non arriva. L'argentino, teoricamente, da gennaio potrebbe accordarsi con un'altra squadra, liberandosi gratis a fine stagione. Ma ad oggi è uno scenario se non impossibile, comunque poco probabile.



IL RINVIO - ​Come riportato dal Corriere dello Sport, la firma è slittata per problemi burocratici legati alla figura del procuratore di Dybala, Jorge Antun: deve ottenere lo status di agente, completando l'iter richiesto. A inizio gennaio dovrebbe tornare a Torino per la firma". Ma se a Natale arrivasse qualche rassicurazione, magari dal giocatore, i tifosi bianconeri potrebbero dormire sogni tranquilli.



