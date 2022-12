Babbo Natale è già arrivato per tutti, almeno in linea teorica, ma nulla impedisce di stilare una nuova lista dei desideri, con la speranza di vederla prendere forma il prima possibile. E il discorso vale anche per quanto riguarda il, che conoscerà una nuova fase a partire da inizio gennaio per poi entrare nel vivo la prossima estate, quando presumibilmente la società si sarà riassestata sul fronte dirigenziale e soprattutto avrà inquadrato i nuovi obiettivi alla luce dell'andamento della stagione in corso.. Ma a Natale si può tutto, anche volare con la fantasia, anche sperare nell'impossibile, perché un regalo inaspettato sotto l'albero lo si può sempre trovare...