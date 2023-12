, ma senza scostarci troppo dalla realtà. Finite le feste, infatti, la Juventus sarà chiamata a lavorare sul mercato in entrata in vista dell’apertura della sessione a gennaio, senza però perdere d’occhio il progetto a più ampio respiro e pensare già all’estate.Insomma, dopo l’ultimo mercato di contenimento adesso è ora di allargare lo sguardo e dare alla squadra pedine che ora mancano. Riempire i vuoti lasciati, per un motivo o per un altro, da Pogba e da Fagioli e da quei calciatori che a fine stagione saluteranno la Continassa.