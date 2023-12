E' quello che succedeva da bambini, quando ci si fiondava senza pensarci due volte sotto l’albero di Natale, ed è quello che succede anche oggi. In casa... e non solo. Un regalo i tifosi della Juventus se lo aspettano anche dal club e non solo sul campo. Perché questa volta non si tratta di maglie, sciarpe o altro dallo shop bianconero, e nemmeno di una vittoria più o meno importante, bensì di un colpo di mercato un po'... speciale. Il regalo che i tifosi questa volta si aspettano è il ritorno di uno juventino, per così dire, vero.Un big del passato, una leggenda, una bandiera, un volto che possa rappresentare la Juventus a livello internazionale e che sia più che riconoscibile. E il nome, su tutti, sembra essere sempre lo stessoDi lui già si era parlato al momento dell'addio di Pavel Nedved e nei mesi seguenti, quando la poltrona vacante sembrava aver scritto sopra il suo nome. Gli avvicinamenti, le presenze allo stadio e non solo, ma poi nulla di fatto. Almeno per ora. Nel 2024 un ritorno, in realtà, è già previsto, quello di Giorgio Chiellini, con un ruolo operativo dietro una scrivania ancora tutto da definire. Ma nel giorno di Natale si cerca quel pizzico in più di magia e allora sognare non costa nulla.