Lecce-Juventus Under 20 3-3: la partita

Laallenata daè scesa in campo contro il Lecce per la quinta giornata di campionato. I bianconeri hanno ottenuto uno spettacolare pareggio in trasferta. Partita terminata 3-3 con le reti diUn punto a testa e tanto spettacolo. La Juve è passata in vantaggio con la rete di Vacca su assist di Florea, poi i padroni di casa sono riusciti nel finale del primo tempo a ribaltare la situazione andando all'intervallo in vantaggio. Reazione forte dei bianconeri che ad inizio ripresa hanno pareggiato con il goal di Florea. Nuovo vantaggio del Lecce e infine la rete di Ventre che ha portato il risultato sul 3-3. La squadra di Magnanelli si trova nelle parti alte della classifica con 10 punti conquistati in cinque gare.