Una partita dopo l'altra, un punto dopo l'altro. La Juve arriva, così come aveva promesso Allegri. Da settimane il tecnico livornese cerca di tenersi in equilibrio tra piccole occasioni sprecate e quelle invece sfruttate. Con l'Udinese è andato tutto a meraviglia, con il Napoli decisamente meno. Poi però è arrivato il blitz di Roma che ha cambiato le prospettive.



UN BUON BOTTINO - Nelle ultime otto giornate sono arrivate sei vittorie e due pareggi. La Juve è riuscita a sfruttare un calendario favorevole. Vince spesso 2-0 - con Salernitana, Genoa, Bologna, Cagliari, Udinese - poi i pari con Venezia e il piccolo Napoli allo Stadium. Oh, i problemi restano tutti: a parte Roma, si continua a segnare poco. Allegri è convinto che arriverà anche quello. Una partita dopo l'altra, un punto dopo l'altro.