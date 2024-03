La sconfitta della Juventus contro il Napoli allo stadio Maradona ha portato con sé un aspetto che spesso sfugge nell'analisi delle partite: l'età media della squadra bianconera in campo. Con 26 anni e 14 giorni, la Juventus che ha affrontato il Napoli ha registrato la media più bassa di questa stagione.Nonostante il risultato negativo, il tecnico Massimilianotrova motivo di orgoglio nella giovinezza della sua squadra. Allegri sottolinea l'importanza di questo aspetto, definendo la Juventus che ha giocato contro il Napoli come una delle più giovani nella storia del club.Nonostante la delusione per la sconfitta, Allegri guarda avanti con fiducia. Il tecnico juventino ribadisce l'importanza di rimanere concentrati sugli obiettivi futuri e di ricominciare a ottenere punti già dalla prossima partita contro l'Atalanta. Per Allegri e la Juventus, il cammino verso il ritorno alle competizioni europee di alto livello è ancora lungo, ma la giovinezza e il talento della squadra offrono motivi di speranza per il futuro.