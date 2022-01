Si è appena concluso il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Fiorentina con il risultato di 1-1. E' stata una partita ricca di colpi di scena sin dai primi minuti, con gli ospiti che hanno subito la chance di portarsi in vantaggio dal dischetto. Dagli 11 metri si presenta Biraghi che, a differenza delle ultime due punizioni calciate sbaglia clamorosamente. Nella ripresa sale in cattedra il Cagliari e dopo appena due minuti trova la rete del vantaggio grazie a Joao Pedro.



Il bomber del Cagliari ha la possibilità di realizzare la sua doppietta personale quando al 68' gli viene concesso un penalty che però, si rivelerà fatale anche per l'italobrasiliano. Ma proprio quando la partita sembrava essere messa in cassaforte per i padroni di casa, ecco che arriva la doccia gelata con il pareggio di Sottil a 15 dalla fine e con la viola sotto di un uomo per la precedente espulsione di Odriozola. Finisce dunque in parità il match della Sardegna Arena, con un punto che fa comodo ad entrambe le squadre.