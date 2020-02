Guido Clemente di San Luca, ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha scritto un editoriale su Tuttonapoli contro le decisioni dell'arbitro Pasqua in Juve-Fiorentina. Questo un estratto: "Diciamo la verità. Non se ne può più. Ogni amante del calcio non juventino si sente un po’ Commisso. A termini di regolamento non v’è differenza fra il fallo di mano di Cuadrado in Napoli-Juve e quello di Pezzella in Juve-Fiorentina. Eppure i salotti televisivi dei media nazionali sapientemente s’adoperano per ‘normalizzare’ l’inverecondia dei provvedimenti di Pasqua, pochi giorni prima avendo evitato di stigmatizzare la decisione illegittima di Mariani. Il secondo rigore contro la viola, inesistente, mai sarebbe stato decretato ‘per errore’ a parti invertite. Tranne quelli di fede bianconera lo pensano tutti gli appassionati (dunque un numero fra i 3/4 e i 4/5 del Paese)".