Col ritorno al Genoa nel mercato di gennaio,ha ritrovato il posto da titolare. Il suo è uno di quei contratti in scadenza il 30 giugno e per i quali andrà trovata una soluzione a breve. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato del futuro del portiere a La Gazzetta dello Sport: "Mattia è molto forte, di proprietà della Juve. Vedremo il suo club come si muoverà e se noi potremo permettercelo. Loro già sanno che vorremmo tenerlo".