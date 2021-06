Dino Zoff, ex portiere leggenda della Juventus e dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai di Gigio Donnarumma, che sta lasciando scadere il suo contratto con il Milan ed è al centro di un ciclone di mercato che vede coinvolta anche la Juventus. Così Zoff su Donnarumma: "Non mi sarei creato tanti problemi, gioca da 2-3 anni ed è in una grande squadra, oltre che in Champions League. Non credo quello economico potesse essere un problema e il giocare con tranquillità è un valore molto importante."