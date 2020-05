Calcio o basket per lui non fa differenza,la mette dentro sempre e comunque. Che si tratti di una porta o di un... canestro. Già, ma sempre senza prendere il pallone in mano. Del resto lui è abituato ad averlo tra i piedi, e così durante una pausa dell'allenamento di oggi alla Continassa il portoghese si è divertito a giocare a basket, a modo suo. Pallonetto morbido e oplà, il pallone è rimbalzato sul tabellone e si è infilato... in rete? No, nel canestro.