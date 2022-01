1









Due gare, due vittorie, 8 gol fatti, 4 subiti, tre punti e una qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Sono bastati 180' in panchina a pochi giorni di distanza per lanciare Marco Landucci in tendenza. Sui social e anche tra i tifosi bianconeri. Il vice allenatore di Max Allegri, infatti, è già un trend topic, perché con lui la Juve ha vinto, ha emozionato, ha rimontato dal 3-2 (contro la Roma), ha segnato 4 gol per due volte e ha convinto anche sotto il profilo del gioco. Un caso? Per alcuni sì, per altri no. Intanto, però, tra ironia, sogni e realtà è già scattata la Landucci-mania.



