Un retroscena curioso, quello registrato da bordocampo del Gewiss Stadium. Undella, con tanto di maglia di Angel, si è lanciato in campo nel post partita ed è stato accolto tra gli abbracci dei giocatori bianconeri, che l'hanno preso e portato in trionfo mentre il gruppo celebrava un successo fondamentale.Così, il bimbo si è ritrovato prima a stringere Vlahovic, poi Chiesa. Con il numero Sette si è ritrovato anche nella ormai consueta corsa verso la curva. Un momento che certamente non dimenticherà mai, il piccolo tifoso. Oggi più juventino che mai.