Da una parte Messi, dall'altra Ronaldo. Nel mezzo, una situazione delicata che stanno vivendo entrambi nel proprio club e uno scenario clamoroso per il quale nella stessa estate in cui Leo potrebbe lasciare il Barcellona anche Cristiano può dire addio a Torino. I due giocatori più forti al mondo pronti a trasferirsi nella stessa finestra di mercato? Possibilità concreta secondo Mike Arriola, presidente della Liga Messicana pronta a fondersi con l'MLS: "Con questa fusione arriveremmo ai livelli dei campionati top al mondo. Lo step successivo sarebbe quello di avere in Messico o in Usa Messi e Cristiano Ronaldo - ha detto in un'intervista a ESPN - magari proprio ora che sono nella fase finale della loro carriera".