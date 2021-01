In attesa di nuovi rinforzi per la squadra di Andrea Pirlo, nella giornata di oggi la Juventus ha ufficializzato un nuovo acquisto per l'Under 23 di Lamberto Zauli: dal Lugano i bianconeri hanno preso a titolo definitivo l'attaccante classe 2000 Christopher Lungoyi, nazionale svizzero Under 20. Un rinforzo in prospettiva per i bianconeri, che come sempre si muovono in anticipo per pianificare il futuro ed evitare concorrenza internazionale ed eventuali aste.



DOPPIO PASSAPORTO - Nato a Kinshasa, in Congo, dopo pochi anni si trasferisce in Svizzera prendendo il doppio passaporto, che ha facilitato il tesseramento con la Juventus (i bianconeri non hanno slot liberi da extracomunitari e sarebbe stato un problema). Calcisticamente cresce nel Servette, fa tutta la trafila nelle giovanili fino a totalizzare 20 presenze e 7 gol con l'Under 18 nel 2016/17. Diventa uno dei migliori talenti del club e nel giugno del 2017 arriva anche il debutto in prima squadra. Le giovanili gli stanno strette, segna 5 gol in 8 presenze e da quelle parti tutti capisono che è arrivato il momento del grande salto.



IL PORTO - Dopo una stagione in cui ha fatto su e giù tra prima squadra e Primavera l'anno dopo arriva la grande occasione: il Porto che lo seguiva da mesi decide di affondare il colpo. Boom. A dire il vero l'avventura in Portogallo non fa benissimo: Lungoyi non convince e dopo una sola stagione viene rispedito in Svizzera, al Lugano. Poco male per il ragazzo, che si stabilisce in prima squadra e nella stagione scorsa totalizza due gol e due assist in dodici partite. La Juve si accorge di questo ragazzino e decide di seguirlo da vicino: buone relazioni e occasione concreta per mettere in piedi l'affare. Paratici non ci pensa due volte e lo prende a titolo definitivo, segno che i bianconeri credono davvero nel suo talento.



IL RUOLO - Chi lo conosce bene racconta che la duttilità è una delle sue caratteristiche migliori: nasce attaccante centrale, ma può fare anche l'esterno a sinistra in un tridente o all'occorrenza arretrare di qualche metro e giocare sulla linea dei centrocampisti. Sulla fascia è un treno, quando parte non lo fermano più e alcuni lo paragonano a Dejan Kulusevski. La Juve è arrivata prima di tutti e spera di aver trovato il nuovo gioiello del calcio svizzero: Lungoyi è sbarcato a Torino, i bianconeri lavorano per il futuro.