Un pareggio buono solo perché pure gli avversari diretti non si sono portati troppo avanti. La Lazio ha pareggiato ad Udine, l'Atalanta ha vinto ma resta a -7 dai bianconeri mentre l'Inter in caso di vittoria questa sera sul campo della SPAL andrebbe a -6 dai bianconeri con cinque partite rimaste da giocare. Insomma, la distanza di sicurezza ancora c'è ma restano anche i tanti punti interrogativi attorno alla squadra di Maurizio Sarri che si fa rimontare ancora due gol e questa volta la partita rischia di perderla. Un risultato che ha lasciato delusa la ciurma bianconera come si nota dagli sparuti messaggi social condivisi dai calciatori. Nelle ore immediatamente successive alla partita solo Leo Bonucci, De Ligt e Szczesny (in gallery) hanno postato qualcosa sui loro canali ufficiali, tutti gli altri sono rimasti in silenzio, quasi come se la Juve avesse perso. Un silenzio che dice tutto sullo stato d'animo della squadra dopo Reggio Emilia. Mancano nove punti allo scudetto, devono arrivare il prima possibile.