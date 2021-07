Dopo l'ennesima prestazione clamorosa della coppia centrale della Juventus e della Nazionale composta dagli inseparabili, il quotidiano spagnolo Marca lancia l'idea: assegnare un Pallone d'oro a entrambi! Secondo i colleghi spagnoli, infatti, Bonucci, oltre alla prestazione perfetta in fase difensiva, ha realizzato il gol decisivo per portare la sfida ai supplementari, mentre Chiellini ha annullato Kane non lasciando mai calciare verso la porta di Donnarumma il capitano inglese. Sempre secondo Marca, la coppia "offre più sicurezza di un milione di antifurti".