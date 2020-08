1









Hans Hateboer parla a Voetbal International. L'esterno dell'Atalanta potrebbe essere un buon obiettivo di mercato per la Juventus. "Penso che questo sia il massimo che si possa ottenere con l’Atalanta. Presumo che la situazione sia diversa ora. Ho vissuto degli anni fantastici qui ma ho voglia di scoprire cose nuove, di mettermi alla prova. Ho 26 anni, la carriera di un calciatore non dura in eterno, adesso è un buon momento per fare il prossimo passo". Vedremo se la Juventus si farà nuovamente avanti per l'olandese, obiettivo dei bianconeri è anche il compagno di reparto Robin Gosens. Obiettivo condiviso con l'Inter di Marotta. Altro derby d'Italia in arrivo? Il mercato ormai ne è pieno...