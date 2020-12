In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport il trequartista della Roma Nicolò Zaniolo ha parlato del suo ritorno in campo e del futuro, che per lui sarà ancora in giallorosso. Pallino di Paratici, la Juve ci aveva provato prima che rinnovasse e non l'ha mai mollato del tutto. Il giocatore però non vuole muoversi dalla capitale: "Qui sto benissimo, gioco in una grande squadra e la società è importante. A Roma sto benissimo, amo i tifosi giallorossi e loro amano me, il club mi sostiene e non ci sarebbe motivo per andare via".