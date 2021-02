La Juventus ha messo gli occhi su Josè Gayà, terzino sinistro classe '95 del Valencia col quale ha un contratto fino al 2023. Nel corso di un'intervista a Marca, il giocatore ha parlato del suo futuro spiegando che al momento non ha intenzione di cambiare squadra: "Per ora è tutto uguale. Ne parliamo molto. Se ne stanno occupando i miei agenti e non ho molto da dire - ha spiegato Gayà - se non che ho ancora due anni di contratto. E non c'è fretta. Sono felice qui, l'ho sempre detto".