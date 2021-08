centrocampista spagnolo classe 1994, è pronto a lasciare l'Atletico Madrid. Seguito in passato anche dalla Juventus, la prossima tappa di Saul dovrebbe però essere la Premier League. Secondo la stampa inglese, il Chelsea di Roman Abramovich è da tempo in contatto col giocatore, e nei giorni scorsi ha avanzato la prima offerta ufficiale all'Atletico: prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime 24 ore, però, anche il Manchester United si è inserito nella corsa: i Red Devils vogliono chiudere il mercato con un colpo a centrocampo, con Saul e Camavinga come possibili opzioni.