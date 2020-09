La Juventus è alla ricerca di una punta da affiancare a Ronaldo e Dybala per completare il tridente. Tra i nomi nella lista di Fabio Paratici c'è anche quello di Alexandre Lacazette, in uscita dall'Arsenal e uno dei profili tra i quali il CFO bianconero ha parlato durante il suo blitz in Inghitlerra di qualche settimana fa. Lacazette è considerato una delle alternative a Suarez e Dzeko, ma otlre all'Atletico Madrid ora, secondo l'Express, si sarebbe interessato anche il Lione che starebbe provando a concretizzare il ritorno.