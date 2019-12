La Juventus lavora al presente ma anche al futuro. I bianconeri continuano a monitorare quell'Alessio Riccardi che tanto piace ai dirigenti. Centrocampista classe 2001 della Roma, in estate volevano inserirlo nella trattativa per la cessione di Rugani che poi non si è più concretizzata. Secondo Seriebnews sul giocatore ci sono Chievo e Crotone, che potrebbero prenderlo in prestito a gennaio per fargli fare esperienza in una piazza di Serie B dove può trovare più spazio. La Juve, intanto, non molla Riccardi e segue tutti i suoi movimenti.