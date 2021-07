Pochi minuti fa il Bayern Monaco ha comunicato la positività al Coronavirus di. Il centrocampista francese era ed è una delle idee della Juventus per rinforzare il centrocampo. A oggi tutti gli sforzi verranno fatti per Manuel Locatelli, ma il profilo di Tolisso piace da anni e la pista non è ancora tramontata. La positività al Covid, e il conseguente isolamento in Francia, potrebbero però rallentare i tempi di un'eventuale operazione.