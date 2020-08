Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus, è un nome tornato di moda per il mercato juventino dopo l'insediamento di Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Ieri sera lo spagnolo ha vissuto l'eliminazione dalla Champions League con il suo Atletico Madrid nel quarto di finale perso 2-1 contro il Lipsia. Morata è entrato a venti minuti dalla fine al posto di Diego Costa sul risultato ancora sul pari. Ma Adams nel finale di gara ha regalato una storica semifinale ai tedeschi. Con la Juve Morata ha disputato una finale di Champions, nel 2015 a Berlino.