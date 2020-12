La Juve è uno dei tanti club in fila per Erling Haaland. Cercato e ricercato più di una volta durane la sua carriera, trattato ai tempi del Molde e quando era al Salisburgo, i bianconeri sono alla finestra in attesa di nuovi sviluppi sul suo futuro. Fuori dalla porta del Dortmund ci sono anche Barcellona, Real Madrid, Liverpool, Psg e Bayern Monaco, l'attaccante norvegese manda un messaggio a tutti ai microfoni di Dazn: "Il mio sogno più grande è quello di ottenere qualcosa con il Borussia, se lo meritano tutti in questa società e farò del mio meglio per raggiungere l'obiettivo. Il club ha speso tanto per comprarmi, voglio dare loro il 100%".