Cinque anni da protagonista dentro e fuori dal campo. Questo è l'obiettivo della Juventus per il progetto del quinquennio 2019-2024, per il quale il club bianconero, secondo Tuttosport, ha già un piano che svelerà nei prossimi mesi. Un aumento di capitale da trecento milioni di euro pronti da essere reinvestiti subito per finanziare gli investimenti utili al mantenimento della competitività sportiva. Un'altra parte verrà spesa per le strategie commerciali e l'aumento dei ricavi attraverso il brand Juventus.



SALTO DI QUALITA' - E i 463,5 milioni di debiti? Sono lì ma non preoccupano, tenuti sotto controllo dagli esperti che a febbraio hanno investito 175 milioni nel bond quinquennale. Il terzo aumento di capitale negli ultimi vent'anni serve per un'ulteriore salto di qualità di una società che fino a poco più di dieci anni fa stava combattendo con il "fenomeno" Calciopoli.



LA STRATEGIA - Manca l'ultimo passo per arrivare ai livelli delle big del calcio mondiale: dal Barcellona al Manchester United, club che hanno fatturati da 250 milioni di euro. Il piano è continuare ad acquistare i giocatori più forti in circolazione e cercare di manenerli. E con l'arrivo di Cristiano Ronaldo e De Ligt negli ultimi due anni la strada è quella giusta.



IL PROGETTO - La Juventus vuole allargarsi anche sul territorio, e uno dei progetti da svilppare è l'idea di un altro stadio dalle parti dell'Allianz da circa 5000 posti da mettere a disposizione per l'Under 23 e la J Women. Vicino a questa nuova struttura, potrebbero sorgere anche alcuni campi d'allenamento per permettere alle donne, e all'Under 23 di allenarsi vicino alla prima squadra dedicando il centro sportivo di Vinovo solo alle giovanili. Allargarsi è la parola d'ordine in casa bianconera, creare un'atmosfera unicamente bianconera nella zona dello Stadium. Dare la possibilità ai tifosi di seguire da vicino tutte le squadre nel giro di pochi metri. Nuovi progetti in arrivo, per rimanere protagonista nel calcio mondiale.