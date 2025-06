Un 'nuovo Rabiot' per la Juventus? Cosa dicono i numeri di El Aynaoui

AFP via Getty Images

El Aynaoui come Rabiot: i numeri

L'idea stuzzica e risponde al nome di, centrocampista centrale che tra una settimana compirà 24 anni e che da due è al(a cui è legato fino al 2027), dove è valutato circa 20 milioni di euro. Non un esborso banale ma nemmeno del tutto proibitivo per il club bianconero, considerando le risorse ottenute grazie al Mondiale e quelle in arrivo da possibili cessioni, a partire da quelle di Timothy Weah e Samuel Mbangula.Come scrive Tuttosport, in 24 partite di Ligue 1 il marocchino è riuscito a totalizzare 8 reti, una ogni tre in sostanza. Non male, specialmente se si considera che la quasi totalità dei gettoni li ha accumulati soltanto da centrocampista centrale, in una cabina di regia dinamica ma pur sempre con compiti difensivi parecchio ampi. Stando ai dati di “Playmaker.ai” - bancadati del calcio mondiale - El Aynaoui è simile appunto, per tecnica individuale, all'ex bianconero Rabiot.

Fisicamente (185 centimetri) è meno strutturato di lui, però sulla corsa c’è un punto in comune. E come lui eccelle nella pulizia palla post recupero, dato sul quale il marocchino viaggia a quota 5,5 a partita, e allo stesso modo sui duelli aerei: 1,26 vinti per match.