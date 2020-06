Per Federico Bernardeschi spunta il Manchester United. A rivelarlo è Tuttosport, secondo il quale sono spuntati anche i Red Devils per l'esterno classe '94 che potrebbe lasciare la Juventus. La società valuterà molto attentamente i prossimi due mesi del giocatore, arrivato in bianconero per esplodere definitivamente che invece a Torino ha avuto un'involuzione spingendo il club a considerare la cessione. Per Sarri Berna è un interno di centrocampo, finora l'ha schierato sia in quel ruolo che sulla trequarti ma il risultato è stato sempre negativo.