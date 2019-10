Il comico Marcello Macchina, noto ai più come Maccio Capatonda, ha parlato a sorpresa della propria fede calcistica a Radio Incontro Olympia: "Qualche mese fa ho deciso di cambiare, prima ero dell'Inter mentre ora faccio il tifo per la Juventus. Mi ero affezionato ai nerazzurri ai tempi di Trapattoni, ho vissuto gli anni di Ronaldo e Vieri, poi quelli di Mourinho. Adesso però la squadra non mi convince: se una squadra è fatta di persone e quelle non esistono più, perché continuare a tifarla? Mi sono appassionato a Cristiano Ronaldo, tifo Juventus perché c'è lui. E' una scelta un po' provocatoria perché credo che ognuno abbia il diritto di poter cambiare idea, un po' come trasferirsi da Milano a Roma. Avevo il desiderio di passare da una tifoseria all'altra, agli antipodi. E se poi me ne pento? Potrei sempre tornare ad essere interista, la fede è nel cuore e fa parte di ognuno di noi. Un po' interista lo sono ancora, è un modo di affrontare la vita con la paura di perdere".