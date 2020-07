Spunta un nome nuovo per l'attacco della Juventus: si tratta di Memphis Depay, attaccante esterno del Lione sul quale, secondo Don Balon, i bianconeri avrebbero messo gli occhi. Depay, valutato 45 milioni di euro dal presidente francese Aulas, affronterà la Juve nel ritorno degli ottavi di Champions dopo aver saltato la gara d'andata per un grave infortunio al ginocchio. In Francia il campionato è terminato in anticipo a causa del coronavirus, il Lione preparerà la sfida con la Juve potendosi solo allenare. Intanto, i bianconeri, hanno messo gli occhi su Memphis Depay.