Grazie per aver visitato lo #JuventusMuseum nel periodo natalizio (dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020): siete stati 13.196!



(e in 9.466 avete anche ammirato l’#AllianzStadium ) pic.twitter.com/xYvgXP5Kjf — JuventusFC (@juventusfc) January 7, 2020

Un Natale a tinte bianconere. Molti tifosi juventini in questi giorni hanno approfittato delle feste natalizie. E in 9.466 hanno visitato lo Juventus Stadium. Segno di attaccamento ai colori bianconeri e alla squadra, che in campo continua a far sognare i tifosi.