A pochi giorni dall’inizio del, la curiosità sull’esito di questa insolita rassegna intercontinentale giocata in inverno la fa da padrona. Al di là delle incognite, appare chiaro comunque che si andrà incontro con ogni probabilità al solito affare a due tra le selezioni sudamericane ed europee. A dispetto della ben nota assenza dell’Italia, sono molti i protagonisti della Serie A, a cui si aggiungono 3 giocatori di Serie B, che sono stati chiamati a rappresentare il proprio Paese. Chi alzerà il trofeo più ambito nella serata del 18 dicembre? Secondo i, le formazioni del Vecchio Continente dovranno faticare per arrivare in fondo.- Ansiose di tornare al successo mondiale, che manca rispettivamente dal 2002 e dal 1986, Brasile e Argentina si presentano in Qatar con un nutrito blocco di giocatori della nostra massima serie, in particolare della. La Seleção parte infatti con i bianconeri, mentre la compagine guidata da Lionel Scaloni si presenta con, ai quali si aggiungono gli interisti Lautaro Martínez e Joaquín Correa, il romanista Paulo Dybala e il fiorentino Nico González. La quota vittoria del Brasile, secondo, è la più bassa in assoluto, a 4.75 (stessa quota su Snai). Per l’Argentina si prospetta invece un secondo posto ai nastri di partenza, con una quota vittoria di 6.50 (a 6 secondo Sisal).- Sul terzo gradino del podio dei pronostici, secondo Betclic, si trovano i campioni del mondo uscenti della Francia, ansiosi di riscattarsi dopo un Europeo deludente, con quota 7.50 (medesima quota per Sisal e Snai). I Bleus di Deschamps potranno contare sui milanisti Olivier Giroud e Theo Hernández, oltre che sullo juventino Adrien. Seguono Inghilterra e Spagna, a quota 9 per Betclic (entrambe a 9 anche su Sisal), davanti alla Germania, quotata a 10.- Per motivi diversi, la stagione di Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku si è rivelata sinora molto travagliata. Il campione ex-Juve, dopo le polemiche degli ultimi giorni, cerca il riscatto sul campo con il suo Portogallo, nel quale saranno protagonisti anche il romanista Rui Patrício e il rossonero Rafael Leão. Per Betclic, le chance di trionfo finale sono a quota 15, la stessa dei Paesi Bassi degli “italiani” De Vrij, De Roon, Koopmeiners e Dumfries (gli “Orange”, secondo Snai, sono quotati a 12). L’attaccante dell’Inter, invece, è reduce da due mesi e mezzo di problemi fisici e cerca il successo con un Belgio nel quale ci sarà anche un altro “deluso”, il milanista Charles De Ketelaere. Secondo Betclic, i “Diavoli Rossi” al momento rincorrono nelle previsioni, con quota vittoria a 20 (a 16 su Sisal).- Stando alle stime di Betclic, la Coppa finirà molto probabilmente tra le mani di una squadra che ha già festeggiato in passato in questa competizione. La quota per questa eventualità è data a 1.30 (quotazione identica su Sisal), contro il 3.15 di una vincitrice inedita.