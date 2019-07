Era solo questione di tempo, questione d'incastri e di prospettive. La Juve si è assicurata Merih Demiral, stavolta sul serio: ma per il classe '98 non è solo un'investitura (e investimento) per il futuro, è una questione di presente e di concrete chance di crescita. Il difensore turco si aggregherà subito al ritiro di Sarri: classe '98, a 21 anni a Torino lo ritengono pronto per mettere insieme possibilità e prospettive, da accumulare sin da subito.



I NUMERI - A raccontare la sua qualità ci ha pensato lo stesso sito della Juventus: Demiral è innanzitutto il difensore più giovane ad aver segnato almeno due gol nella Serie A 2018-19, ma la sua aggressività e la sua capacità nella marcatura ha fatto subito innamorare De Zerbi e il suo Sassuolo. Coi neroverdi, 14 partite e 1260 minuti giocati. Non solo: Demiral è un giocatore dall'eccellente tocco. A raccontarlo, l'87% di precisione al passaggio.