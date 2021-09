Un minuto di silenzio per. La Juventus Primavera ha osservato un breve momento intriso di tristezza, con l'abbraccio dei bianconeri e il ricordo che scava una piccola ferita nel cuore: Bryan è cresciuto in maglia Juventus e sognava di giocare proprio queste partite. Il destino è stato più forte di lui. Il saluto del club è stato un momento molto emozionante e sentito: la Juve ricorda Bryan, per sempre un piccolo bianconero.​