Altro giro, altro investimento. E Cristiano che non si ferma alla mega villa torinese, anzi: secondo donnaglamour.it ha acquistato un'incredibile casa a Marbella, in Costa del Sol. L'affare sarebbe da un milione e mezzo di euro, e al suo fianco ci sarebbe un altro fuoriclasse (ma della MMA) come Conor McGregor. La vista è incredibile, la casa è pazzesca, e il proprietario... beh, può permetterselo. Oltre all'affaccio sul mare, una veranda infinita; poi quattro camere da letto e l'immancabile piscina. Ah, la chicca è una sala interamente dedicata alla passione della famiglia Ronaldo per il cinema. Nella gallery dedicata, le FOTO della nuova villa di CR7.